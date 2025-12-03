Tesla-Aktie zieht an: Robotik-Gerüchte aus Washington befeuern den Kurs
Die jüngste Erholung der Tesla-Aktien hat am Mittwoch weiteren Schub bekommen von der Spekulation über US-Regierungspläne.
Werte in diesem Artikel
Zum Thema wurde ein Bericht des Magazins Politico, wonach US-Präsident Donald Trump im kommenden Jahr eine Exekutivanordnung für Robotik-Lösungen erwägt. Tesla-Aktien zogen daraufhin an der NASDAQ 4,08 Prozent auf 446,74 US-Dollar an.Seit ihrem November-Tief haben sie sich nun schon um 17 Prozent erholt. Sie waren mit dem Kursanstieg am Mittwoch auch der mit Abstand beste Wert unter den "Magnificent 7", also den sieben bekanntesten Technologieriesen.
Analyst Dan Levy von Barclays griff das Robotik-Thema auf und zog positive Schlüsse für den Elektroautobauer, der sich auch im Bereich humanoider Roboter ein Standbein erarbeitet.
Robotik sei ein zunehmend wichtiger Wettbewerbsfaktor mit China, betonte der Experte. Unternehmen bräuchten Fördermittel, um der Konkurrenz aus Fernost zu begegnen. Er glaubt, dass ein verstärktes staatliches Engagement im Bereich der Robotik die Euphorie um Tesla und damit die positive Entwicklung des Unternehmens wieder anheizen wird.
NEW YORK (dpa-AFX)
Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Tesla News
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Nadezda Murmakova / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|Datum
|Rating
|Analyst
|21:31
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.2025
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21:31
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.2025
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|08.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen