Auch Kryptowährungen müssen in der Steuererklärung berücksichtigt werden - aber wie?

Noch immer ist überall die Rede von Kryptowährungen. Sie erreichen einen Höchststand nach dem anderen, bevor sie kurze Zeit später wieder rapide abstürzen. Wer seine Token aber zu einem optimalen Zeitpunkt verkauft hat, kann sich über Gewinne freuen.

Die digitalen Währungen werden nicht als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt, dennoch müssen Veräußerungen, wie beispielsweise der Verkauf auf einer Handelsplattform gegen Euro, versteuert werden. Sie werden dabei wie gewöhnliche immaterielle Wirtschaftsgüter behandelt und unterliegen somit dem Ertragssteuerrecht. Relevant ist, ob die Geschäfte von privater Natur sind oder im betrieblichen Bereich abgewickelt werden. Auch die Dauer des Besitzes ist von Interesse.

Privatpersonen, die keine Kryptowährung besitzen

Der erste Fall der Versteuerung bezieht sich auf Privatanleger, die auf Krypto-Handelsplattformen beispielsweise über Optionen auf fallende oder steigende Kurse wetten. Selber besitzen diese Personen allerdings keine digitalen Coins. In diesem Fall müssten Gewinne oder Verluste grundsätzlich ausgewiesen werden. Sie unterliegen sowohl der Abgeltungssteuer als auch dem Solidaritätszuschlag.

Privatanleger, die Kryptowährungen innerhalb der Jahresfrist besitzen

Dieses Szenario richtet sich an private Anleger, die tatsächlich in Bitcoin, Ethereum und Co. investieren und diese anschließend eine Zeit lang besitzen. Hier ist insbesondere interessant, wie die Veräußerung besteuert werden muss. In diesem Fall sind Gewinne oder Verluste mit dem persönlichen Steuersatz anzusetzen, sofern die Token vor weniger als einem Jahr gekauft wurden.

Ein Gewinn von unter 600 Euro ist grundsätzlich steuerfrei - diese Freigrenze gilt allerdings für alle privaten Veräußerungsgeschäfte, nicht nur für Kryptowährungen.

Verluste können sowohl von Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften der letzten Jahre abgezogen als auch mit Zukunftsgewinnen verrechnet werden.

Privatanleger, die bereits mehr als ein Jahr Kryptowährungen besitzen

In diesem Fall werden Anleger angesprochen, die in Kryptowährungen investieren und dabei keine gewerblichen Zwecke verfolgen. Gewinne sind hierbei steuerfrei, sofern der Anleger die Coins bereits länger als ein Jahr hält. Denn es handelt sich um so genannte Spekulationsgeschäfte.

Krypto-Händler und -Miner

Gewerbliche Einkünfte, die aus dem professionellen Handel oder dem Schürfen von Kryptowährungen generiert werden, müssen wiederum auf eine andere Art versteuert werden. Sofern der Betrieb in Deutschland erfolgt, gilt es, alle Gewinne und Verluste auszuweisen. Hier kann neben Einkommenssteuer oder Körperschaftssteuer zudem die Gewerbesteuer zum Tragen kommen.

Fifo-Methode

Häufig ist es jedoch schwierig, zu entscheiden, welche Reihenfolge dabei eingehalten werden muss. Kursschwankungen verstärken das Problem. Zudem bestehen bisher diesbezüglich keine gesetzlichen Regelungen. Experten raten daher zu der Fifo-Methode - "First in, first out". Der Veräußerungsgewinn ist die Differenz aus dem erzielten Verkaufspreis und dem Einkaufspreis. Bei der Fifo-Methode werden also die zuerst gekauften Token mit den zuerst verkauften Token verrechnet.

Generell gilt: Sofern die Geschäfte mit den digitalen Währungen steuerpflichtig sein könnten, ist auch eine Steuererklärung nötig. Denn die Handelsplattformen führen oftmals keine deutschen Steuern ab.

