DAX im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins -- Tesla gibt endlich HV-Termin bekannt -- Bitcoin steigt über 118.000 US-Dollar -- Clara Tech, Plug Power, BP, Infineon, Allianz im Fokus

Der deutsche Leitindex notiert im Minus. Der DAX unterbricht seinen Rekordlauf am Freitag und startete 0,51 Prozent niedriger bei 24.333,11 Punkten. Er gibt auch weiterhin ab.

Der TecDAX gab anfänglich 0,52 Prozent auf 3.953,55 Zähler ab und verbucht auch im Anschluss Einbußen. Am Freitag hat sich der DAX leicht von seinem am Vortag erreichten Rekordhoch zurückgezogen. Am Donnerstag hatte der DAX bereits kurz nach Handelsstart ein neues Allzeithoch von 24.639 Punkten markiert. Nach einem bisherigen Jahresanstieg von etwa 24 Prozent blieben jedoch weitere Anschlusskäufe aus, sodass der Handelstag leicht im Minus endete. Auf Wochensicht verzeichnete der DAX dennoch ein Plus von 2,8 Prozent. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den Aktienmärkten Europas zeichnen sich vor dem Wochenende Verluste ab. Der EURO STOXX 50 eröffnete 0,28 Prozent schwächer bei 5.423,00 Punkten und verliert auch weiterhin. Europas Aktienmärkte gehen mit einem verhaltenen Start in den Freitag. Händler erwarten Zurückhaltung, da die Berichtssaison bevorsteht und neue US-Zolldrohungen die Stimmung belasten. US-Präsident Donald Trump plant Zölle von 35 Prozent auf Importe aus Kanada sowie Zölle zwischen 15 und 20 Prozent für weitere Handelspartner. Zuvor hatte er bereits Abgaben auf Kupferimporte und gegen Brasilien angekündigt. "Die Nachricht für die Eurozone ist klar, dass er über bis zu 20 Prozent nachdenkt, und nicht wie die Märkte zuletzt gehofft hatten, nur über pauschale 10 Prozent", so ein Händler laut Dow Jones Newswires. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Der US-Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag mit leichten Gewinnen. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,43 Prozent bei 44.650,70 Zählern.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte die Gewinnzone zurückerobern, schlussendlich fiel das Plus mit 0,09 Prozent auf 20.630,66 Punkte aber moderat aus. Im Handelsverlauf war bei 20.655,39 aber dennoch ein neues Rekordhoch markiert worden. Für Verunsicherung sorgte einmal mehr Donald Trump. Diesesmal schwingt der US-Präsident die Zollkeule mit einem Zollsatz von 50 Prozent gegen Brasilien. Ferner sind die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der vergangenen Woche unerwartet gefallen. Damit zeigt sich der US-Arbeitsmarkt weiterhin robust und gibt keinen Anlass für etwaige Hoffnungen auf Zinssenkungen. Nachdem Zinssenkungsphantasie den Kursen am Mittwoch Auftrieb gegeben hatte, warten die Anleger nun auf weiteren Impulsen. So stehen am Donnerstag die Auftritte einiger Fed-Vertreter auf der Agenda. Die Saison der Quartalsbilanzen nimmt erst in der kommenden Woche Fahrt auf. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken