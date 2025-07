FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: Diese Airtel Africa-Dividendenausschüttung wurde beschlossen

Dividenden-Strategie

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Airtel Africa-Aktionäre über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Airtel Africa am 09.07.2025 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,05 GBP beschlossen. Wie die Dividendenhistorie zeigt, hat sich die Dividende damit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Insgesamt wurde entschieden 179,51 Mio. GBP an Aktionäre auszuzahlen. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 6,38 Prozent zugenommen.

Airtel Africa-Qualitätsdividendenrendite

Der Airtel Africa-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 1,86 GBP aus dem London-Handel. Der Dividendenabschlag auf die Airtel Africa-Aktie erfolgt am 10.07.2025, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Airtel Africa-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 2,96 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 4,49 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Airtel Africa via London 55,73 Prozent nach oben entwickelt. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 303,43 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Airtel Africa

Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,07 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,51 Prozent fallen.

Airtel Africa-Fundamentaldaten

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Airtel Africa beläuft sich aktuell auf 6,802 Mrd. GBP. Das Airtel Africa-KGV beläuft sich aktuell auf 35,54. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Airtel Africa auf 3,884 Mrd.GBP, das EPS machte 0,05 GBP aus.

Redaktion finanzen.net