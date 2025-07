Geräteschutz

Apple stellt ein neues Abo-Modell vor, das die bisherigen AppleCare+-Angebote in einem einzigen Plan bündelt - ganz gleich ob iPhone, iPad oder MacBook.

Werte in diesem Artikel

• Das Abonnement bündelt bis zu drei Geräte zum Pauschalpreis

• Deckung umfasst unbegrenzte Reparaturen, Austauschgeräte im Schadensfall, bevorzugten 24/7-Support und Batterieschutz

• Geräte können auch nachträglich hinzugefügt werden, nicht nur neue Käufe



Wer­bung Wer­bung

Einheitlicher Tarif für mehrere Apple-Geräte

Der neue Service nennt sich "AppleCare One" und ist vorerst nur in den USA erhältlich. Ziel ist es, den Schutz von Apple-Hardware einfacher, flexibler und vor allem günstiger zu gestalten, besonders für jene, die mehr als ein Gerät besitzen. Statt wie bisher für jedes iPhone, iPad oder Mac einen eigenen Schutzplan abzuschließen, lassen sich nun mehrere Geräte in einem einzigen Abonnement zusammenfassen.

Wie The Verge berichtet, deckt das Abo für 19,99 US-Dollar pro Monat bis zu drei Geräte ab. Wer mehr braucht, kann weitere für jeweils 5,99 US-Dollar hinzufügen. Der große Unterschied zum klassischen AppleCare+: AppleCare One vereint alle Leistungen in einem Tarif - inklusive Diebstahl- und Verlustschutz.

Umfassende Leistungen

Was genau abgedeckt ist, hat Apple ebenfalls klargestellt. Neben unbegrenzten Reparaturen bei versehentlichen Schäden sind auch Akku-Reparaturen enthalten - etwa dann, wenn die Kapazität unter 80 Prozent fällt. Hinzu kommt ein durchgehender technischer Support. Eine wesentliche Erweiterung stellt der Diebstahl- und Verlustschutz dar, der nun nicht mehr nur auf das iPhone beschränkt ist. Wie TechCrunch erklärt, gilt dieser Schutz künftig auch für iPads und Apple Watches.

Wer­bung Wer­bung

Auch ältere Geräte sind absicherbar

Im Gegensatz zur bisherigen Regelung können nun auch Geräte, die nicht mehr fabrikneu sind, in den Schutzplan aufgenommen werden. Wie Apple Newsroom mitteilt, gilt dies für iPhones, iPads, Macs und Apple Watches bis zu einem Alter von vier Jahren. Bei Kopfhörern wie AirPods liegt die Grenze bei einem Jahr. Voraussetzung für die Aufnahme ist ein technischer Diagnosetest, der über die Apple Support App durchgeführt wird. Die Neuregelung erlaubt es somit, auch bestehende Gerätebestände rückwirkend in den Plan zu integrieren.

Verwaltung über das Apple-Konto

Ein weiteres Detail zeigt, wie sehr Apple das neue Angebot auf Alltagstauglichkeit trimmt. Wird ein Gerät getauscht, etwa im Rahmen eines Trade-In, wandert das neue Gerät automatisch in den bestehenden Plan. Laut Apple funktioniert das, ohne dass man selbst aktiv werden muss. Auch das Hinzufügen oder Entfernen von Geräten erfolgt direkt über das persönliche Apple-Konto. Besonders in Haushalten mit mehreren Geräten dürfte diese Flexibilität gut ankommen.

Preisvorteile gegenüber Einzelverträgen

Dass AppleCare One finanziell interessant ist, zeigt ein einfacher Vergleich: Wer ein iPhone, ein iPad und eine Apple Watch absichern will, zahlt mit separaten Verträgen schnell über 30 US-Dollar im Monat. Mit dem neuen Plan sind es unter 20 Dollar. Laut Apple können Nutzer so bis zu elf US-Dollar pro Monat sparen - ohne dabei auf gewohnten Service zu verzichten.

Redaktion finanzen.net