Ken Fisher kauft zu: So setzte sich das Depot von Fisher Asset Management in Q3 zusammen
Das dritte Quartal hat Investor Ken Fisher genutzt, um seine Aktienbeteiligungen auf breiter Front aufzustocken. Das verhalf einem Unternehmen neu in die Top 10.
Institutionelle Anleger, deren verwaltetes Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar übersteigt, sind dazu verpflichtet, ihre Beteiligungen mittels des 13F-Formulars gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC quartalsweise offenzulegen. Unter diese Vorgabe fallen auch die Investments von Fisher Asset Management.
Im Depot von Ken Fishers Vermögensverwalter, der rund 276,29 Milliarden US-Dollar verwaltet, kam es im dritten Jahresviertel 2025 zu zahlreichen Anpassungen - bei den größten Beteiligungen kaufte der Investor durch die Bank zu.
Im Folgenden sind die zehn größten Aktienbeteiligungen des Starinvestors aufgelistet, die sich im dritten Quartal 2025 im Portfolio befanden. Sie sind nach Prozentanteil im Depot gestaffelt. Investitionen in andere Finanzinstrumente, beispielsweise Anleihen oder ETFs, wurden nicht berücksichtigt. Stand der Daten ist der 30. September 2025.
Quelle: sec.gov
Platz 10: Caterpillar
Neu in den zehn größten Beteiligungen von Fisher Assst Management war im dritten Quartal der Baumaschinenhersteller Caterpillar, bei dem sich der Vermögensverwalter mit zusätzlichen 20.876 Aktien eingedeckt hatte und seine Beteiligung damit auf 9.439.197 Caterpillar-Titel ausbaute. Mit einem Gesamtwert von 4,50 Milliarden US-Dollar und einem Depotanteil von 1,63 Prozent reichte es im dritten Quartal für den 10. Platz im Ranking.
Quelle: sec.gov
Platz 9: Meta
Kräftig Federn lassen musste im dritten Quartal die Facebook-Mutter Meta Platforms. Zwar kaufte Ken Fisher auch hier zusätzliche Aktien hinzu und steigerte die Zahl der Depottitel um 139.751 auf 6.496.418 - mit einem Wert von 4,77 Milliarden US-Dollar und einem Depotanteil von 1,73 Prozent reichte es im abgeschlossenen Jahresviertel aber nur noch für Rang 9 - nach Platz 6 im Vorquartal.
Quelle: sec.gov
Platz 8: JPMorgan
Mit einem Depotanteil von 1,79 Prozent unverändert auf Platz 8 reihte sich die Beteiligung an JPMorgan ein. Auch hier kaufte Fisher Asset Management im zurückliegenden Jahresviertel zu und erwarb 347.033 zusätzliche Aktien. Die insgesamt dann 15.722.443 Anteilsscheine waren zum Quartalsende 4,96 Milliarden US-Dollar wert.
Quelle: sec.gov
Platz 7: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)
Dank einer starken Kursentwicklung schaffte es die Fisher-Beteiligung am taiwanesischen Chiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) im dritten Quartal auf Platz 7 der größten Beteiligungen. Die 17.833.127 TSMC-Aktien (168.171 Titel mehr als noch im Vorquartal) waren zum Quartalsende 4,98 Milliarden US-Dollar wert und kamen auf einen Depotanteil von 1,80 Prozent.
Quelle: sec.gov
Platz 6: Goldman Sachs
Erst im vergangenen Quartal war Fishers Beteiligung am US-Finanzhaus Goldman Sachs neu in die Top Ten eingestiegen, im dritten Quartal ging es noch einen weiteren Platz auf Rang 6 nach oben: Die 6.661.422 Aktien (+1,86 Prozent im Vorquartalsvergleich) hatten einen Gesamtwert von 5,30 Milliarden US-Dollar und machten im Depot einen Anteil von 1,92 Prozent aus.
Quelle: sec.gov
Platz 5: Amazon
Die Beteiligung an Amazon landete mit einem Depotanteil von 2,63 Prozent im dritten Quartal 2025 auf Platz fünf und musste damit einen Platz abgeben. Fisher stockte auch hier auf und erwarb im Berichtszeitraum 621.669 Amazon-Aktien, sodass sich die Zahl der Titel im Depot auf 33.103.688 summierten, die einen Wert von 7,27 Milliarden US-Dollar hatten.
Quelle: sec.gov
Platz 4: Alphabet A-Aktien
Bei A-Aktien des Google-Mutterkonzerns Alphabet stockte Ken Fisher im dritten Quartal ebenfalls auf - 837.893 erwarb sein Unternehmen und steigerte die Zahl der Aktien im Depot damit auf 37.522.955. Die Beteiligung hatte zum Quartalsende einen Wert von 9,12 Milliarden US-Dollar und kam auf einen Depotanteil von 3,30 Prozent - damit rückten Google-Aktien von Platz 5 im Vorquartal auf Platz 4 vor.
Quelle: sec.gov
Platz 3: Microsoft
24.842.396 Microsoft-Aktien befanden sich im dritten Quartal im Depot von Fisher Asset Management, nachdem der Vermögensverwalter seine Beteiligung um 545.027 Aktien (+2,24 Prozent) aufgestockt hatte. Mit einem Gesamtwert von 12,87 Milliarden US-Dollar und einem Depotanteil von 4,66 Prozent sicherte sich der US-Techriese den dritten Platz im Depot.
Quelle: sec.gov
Platz 2: Apple
Um einen Platz verbessern konnte sich der Techriese Apple. Nach dem dritten Platz im Vorquartal rückten die 54.442.459 Aktien des Unternehmens nun auf Platz zwei vor. Das Gesamtdepot wurde um 886.473 Aktien verstärkt. Die Beteiligung hatte zum Quartalsende einen Wert von 13,86 Milliarden US-Dollar und nahm 5,02 Prozent des Gesamtdepots ein.
Quelle: sec.gov
Platz 1: NVIDIA
Unverändert auf Platz 1 im Depot von Fisher Asset blieb auch im dritten Quartal der KI-Platzhirsch NVIDIA. 84.563.575 Aktien besaß der Vermögensverwalter zum Quartalsende - 2.052.153 mehr als noch im Vorgängerquartal. Mit einem Depotanteil von 5,18 Prozent blieb NVIDIA damit Fishers größte Beteiligung und kam auf einen Depotwert von rund 15,78 Milliarden US-Dollar.
Quelle: sec.gov
Quelle: sec.gov
