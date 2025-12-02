DAX23.589 -1,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,69 -6,2%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.755 +0,5%Euro1,1611 ±0,0%Öl63,24 -0,1%Gold4.216 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich unter Druck -- US-Börsen schließen in Rot -- NVIDIA macht Milliardendeal mit Synopsys -- Qualitätsmängel bei Airbus A320-Jets -- Bitcoin, BYD, Rheinmetall & Co., Palantir, TKMS im Fokus
Top News
KI-Aktien wie NVIDIA boomen: Doch dieser CEO verfolgt den Gegentrend - und gewinnt KI-Aktien wie NVIDIA boomen: Doch dieser CEO verfolgt den Gegentrend - und gewinnt
Die Satoshi-Frage: Analysten finden Hinweise auf Jack Dorsey als Bitcoin-Gründer Die Satoshi-Frage: Analysten finden Hinweise auf Jack Dorsey als Bitcoin-Gründer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.
Gegen den Trend

KI-Aktien wie NVIDIA boomen: Doch dieser CEO verfolgt den Gegentrend - und gewinnt

02.12.25 03:15 Uhr
Hype um KI-Aktien wie NASDAQ-Wert NVIDIA: Dieser CEO wählt eine andere Strategie - und profitiert | finanzen.net

Während der KI-Boom die Tech-Branche dominiert und NVIDIA-Aktionäre jubeln, verfolgt ein CEO einen radikal anderen Ansatz: Ari Emanuel wettet bewusst gegen den KI-Trend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
154,80 EUR 2,40 EUR 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Skydance Media LLC Registered Shs -B-
EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKO GROUP
193,98 USD 0,09 USD 0,05%
Charts|News|Analysen

• CEO Ari Emanuel bezeichnet KI-generierten Content als ultimative Form von Durchschnittlichkeit
• Paramount-Deal sichert UFC durchschnittlich 1,1 Milliarden US-Dollar pro Jahr über sieben Jahre
• Strategie fokussiert auf nicht-reproduzierbare Live-Events statt digitalen Content

Wer­bung

Die "Anti-KI-Wette": Echte Erlebnisse statt virtuelle Inhalte

Ari Emanuel, CEO von TKO Group Holdings, hat eine klare Vision für die Zukunft seines Unternehmens. Wie aus einem aktuellen Interview im Podcast "Invest Like the Best" hervorgeht, verfolgt er bewusst eine Strategie gegen den KI-Trend. Seine Überzeugung: In einer KI-getriebenen Welt, in der die Grenzkosten für die Erstellung digitaler Inhalte gegen Null gehen, werden Verbraucher zunehmend bereit sein, für echte Live-Erlebnisse einen Premium-Preis zu zahlen.

Emanuel äußert sich sehr kritisch gegenüber KI-generiertem Content und sieht darin die ultimative Form von Durchschnittlichkeit. Seine These basiert darauf, dass die Fähigkeit der KI, endlos Inhalte zu produzieren und zu reproduzieren, die Barrieren um die Content-Erstellung einreißen wird. In diesem Szenario werden laut Emanuel Marken und geistiges Eigentum entscheidend. Der CEO betont, dass er sich nicht auf Algorithmen, Rechenzentren oder Chip-Technologie konzentriere, sondern darauf verstehe, großartige Live-Events zu kreieren, diese zu monetarisieren und ein herausragendes Nutzererlebnis zu schaffen.

TKO Group Holdings: Ein Imperium aus Live-Entertainment

TKO Group Holdings entstand 2023 durch eine Fusion, die Marken wie UFC (Ultimate Fighting Championship), WWE (World Wrestling Entertainment) und die Sportmarketing-Agentur IMG unter einem Dach vereinte. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 36 Milliarden US-Dollar hat sich das Unternehmen als Premium-Player im Sport- und Entertainment-Bereich etabliert. Wie aus den aktuellen Quartalszahlen des Unternehmens hervorgeht, erwartet TKO für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatz zwischen 4,69 und 4,72 Milliarden US-Dollar.

Wer­bung

Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich darauf, unvergessliche Live-Erlebnisse zu schaffen statt endlos Content zu produzieren. Emanuel verweist auf das Beispiel von Tiger Woods: Als dieser noch aktiv spielte, klatschten die Zuschauer zunächst nur, wenn er gewann. Mit fortschreitender Technologie begannen die Menschen jedoch, ihre Telefone zu zücken und zu filmen, weil sie das Live-Erlebnis festhalten wollten. Genau diese Kombination aus physischer Präsenz und dem Wunsch, Teil eines besonderen Moments zu sein, bildet das Fundament von TKOs Geschäftsmodell.

Die jüngsten Finanzergebnisse unterstreichen die Wirksamkeit dieser Strategie. Im dritten Quartal 2025 erzielte TKO einen Umsatz von 1,12 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 360,2 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hat seine Jahresprognose bereits mehrfach angehoben - ein Zeichen für das anhaltende Momentum. Besonders bemerkenswert sind die Medienrechte-Deals: Im August 2025 sicherte sich UFC einen siebenjährigen Vertrag mit Paramount im Wert von durchschnittlich 1,1 Milliarden US-Dollar jährlich, während WWE einen fünfjährigen Deal mit ESPN über durchschnittlich 325 Millionen US-Dollar pro Jahr abschloss.

Der Gegentrend zum KI-Hype

Während die gesamte Tech-Welt über Künstliche Intelligenz spricht und Unternehmen wie NVIDIA von der KI-Revolution profitieren, positioniert sich Emanuel bewusst als Gegenpol. Seine Strategie ist nicht anti-technologisch - TKO nutzt natürlich moderne Technologie für Marketing, Streaming und Distribution. Doch der Kern des Geschäftsmodells bleibt analog: Menschen wollen andere Menschen in Echtzeit erleben, sei es beim Wrestling, beim Mixed Martial Arts oder bei anderen Sportevents.

Wer­bung

Diese Fokussierung auf das Authentische und Nicht-Reproduzierbare könnte sich als weitsichtig erweisen. In einer Zeit, in der KI zunehmend in der Lage ist, Texte, Bilder, Videos und Musik zu generieren, steigt für viele der Wert dessen, was nicht digital repliziert werden kann. Ein Live-Event mit zehntausenden Zuschauern, die gemeinsam einen emotionalen Moment erleben, lässt sich nicht durch einen Algorithmus ersetzen.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Deemerwha studio / Shutterstock.com, Below the Sky / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen