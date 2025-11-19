DAX 23.389 +1,0%ESt50 5.593 +0,9%MSCI World 4.271 +0,2%Top 10 Crypto 12,52 +0,5%Nas 22.564 +0,6%Bitcoin 79.781 +0,7%Euro 1,1514 -0,2%Öl 64,21 +0,9%Gold 4.090 +0,3%
Top News
NVIDIA Aktie

Marktkap. 3,83 Bio. EUR

KGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422

ISIN US67066G1040

Symbol NVDA

NVIDIA Corp.
170,30 EUR 8,46 EUR 5,23%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 180 auf 215 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der KI-Konzern habe das typische starke Bild gezeichnet, mit übertroffenen Erwartungen und steigenden Schätzungen, schrieb Ross Seymore am Mittwoch nach dem Bericht. Zugleich sei auch die Qualität der Aussagen gestiegen, denn die Rechenzentren-Nachfrage dominiere nun das Wachstum, nachdem im ersten und zweiten Geschäftsquartal noch der Gaming-Chip-Bereich die Oberhand gehabt habe. Seymore ist insgesamt sehr beeindruckt, hält die Aktie aber für fair bewertet./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
$ 215,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 186,52		 Abst. Kursziel*:
15,27%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 196,57		 Abst. Kursziel aktuell:
9,38%
Analyst Name:
Ross Seymore 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 239,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

12:41 NVIDIA Hold Deutsche Bank AG
09:06 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08:01 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

