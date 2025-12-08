UBS AG

NVIDIA Buy

13:56 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Buy" belassen. Eine Erlaubnis der US-Regierung zur Ausfuhr von Grafikkarten des Typs H200 AI an Kunden in China könne dem Technologieriesen fünf bis zehn Milliarden Dollar pro Quartal bescheren, schrieb Timothy Arcuri am Dienstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 03:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

