SAFRAN Aktie
Marktkap. 126,18 Mrd. EURDiv. Rendite 1,37%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier wertet die Ziele für 2026 und 2028 des Triebwerkbaues positiv. Der Ausblick sei stark, vor allem, weil das Unternehmen für gewöhnlich bei seinen Zielen zunächst vorsichtig sei, schrieb der Experte am Freitag./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 06:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 06:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Outperform
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
380,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
330,90 €
|Abst. Kursziel*:
14,84%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
330,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,05%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
351,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
