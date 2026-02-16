DAX 24.851 +0,2%ESt50 5.987 +0,1%MSCI World 4.507 +0,0%Top 10 Crypto 8,7040 -1,2%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.267 -1,6%Euro 1,1844 -0,1%Öl 68,35 -0,3%Gold 4.921 -1,4%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Aktien der Bonner hätten sich ohne Berücksichtigung der schwachen Kursentwicklung bei T-Mobile US deutlich erholt, seien aber immer noch günstig bewertet, schrieb Robert Grindle in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er stuft sie unter seinen Telekom-Favoriten für 2026 als besonders defensiv ein./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,91 €		 Abst. Kursziel*:
27,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,20%
Analyst Name:
Robert Grindle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

