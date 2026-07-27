Porsche vz. Aktie
Marktkap. 41,11 Mrd. EURKGV 95,94 Div. Rendite 2,21%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Kennziffern des Sportwagenherstellers seien wie erwartet stark ausgefallen, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das Jahr 2027 werde für die Stuttgarter ein Übergangsjahr./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:51 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Porsche
Zusammenfassung: Porsche vz. Sector Perform
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
44,49 €
|Abst. Kursziel*:
3,39%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
44,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,33%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Bernstein Research
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|Porsche vz. Market-Perform
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|Porsche vz. Hold
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|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|15:16
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:46
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|15:11
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13:31
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets