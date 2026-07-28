Eni Aktie
Marktkap. 63,59 Mrd. EURKGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die starke operative Entwicklung des italienischen Energiekonzerns habe sich fortgesetzt, schrieb Biraj Borkhataria in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Zudem habe Eni die Aktienrückkäufe erneut aufgestockt./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Sector Perform
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
23,27 €
|Abst. Kursziel*:
20,33%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
23,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,17%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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