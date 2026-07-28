EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 76,77 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Hold" mit einem Kursziel von 181 Euro belassen. Mit dem ausgewiesenen Umsatz habe der Konzern die Erwartung überraschend verfehlt, schrieb Falko Friedrichs am Mittwoch mit Blick auf die Quartalszahlen des Brillenherstellers. Gewinnseitig hätten Tarifrückerstattungen gestützt./ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Hold
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
181,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
162,35 €
|Abst. Kursziel*:
11,49%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
165,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,60%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
241,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|15:06
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|13:01
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|28.07.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15:06
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|13:01
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|28.07.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|13:01
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|28.07.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|15:06
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.06.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research