DAX 25.460 +0,0%ESt50 6.249 -0,7%MSCI World 4.764 -0,7%Top 10 Crypto 8,3500 +0,1%Nas 24.603 -1,1%Bitcoin 56.223 +0,3%Euro 1,1380 -0,1%Öl 90,43 +7,5%Gold 4.016 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed: DAX beendet Handel stabil -- Deutsche Bank mit starkem Quartal -- Rheinmetall mit Gewinnsprung -- Amazon, SK hynix, SpaceX, Novo Nordisk, BMW,, NVIDIA, Tesla im Fokus
Top News
Ausblick: Meta Platforms präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Meta Platforms präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
DroneShield-Aktie schwächelt weiter: Analyst streicht Kursziel kräftig zusammen DroneShield-Aktie schwächelt weiter: Analyst streicht Kursziel kräftig zusammen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EssilorLuxottica Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
165,15 EUR -5,25 EUR -3,08 %
STU
164,15 EUR -4,45 EUR -2,64 %
GVIE
finanzen.net zero
EssilorLuxottica jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 76,77 Mrd. EUR

KGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 863195

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121667

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESLOF

Deutsche Bank AG

EssilorLuxottica Hold

15:06 Uhr
EssilorLuxottica Hold
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
165,15 EUR -5,25 EUR -3,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Hold" mit einem Kursziel von 181 Euro belassen. Mit dem ausgewiesenen Umsatz habe der Konzern die Erwartung überraschend verfehlt, schrieb Falko Friedrichs am Mittwoch mit Blick auf die Quartalszahlen des Brillenherstellers. Gewinnseitig hätten Tarifrückerstattungen gestützt./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Hold

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
181,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
162,35 €		 Abst. Kursziel*:
11,49%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
165,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,60%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
241,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

15:06 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
13:01 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:31 EssilorLuxottica Buy UBS AG
28.07.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

dpa-afx Boom bei Smartbrillen EssilorLuxottica-Aktie dennoch mit Verlusten: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr EssilorLuxottica-Aktie dennoch mit Verlusten: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr
dpa-afx ROUNDUP/Boom bei Smartbrillen: EssilorLuxottica wächst stark - Aktie gibt nach
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt EssilorLuxottica auf 'Buy' - Ziel 250 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman senkt EssilorLuxottica auf 'Neutral' - Ziel 200 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EssilorLuxottica-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni
Financial Times EssilorLuxottica heir seeks multibillion deal to buy out siblings
Business Times Europe shares subdued with Fed meeting in focus; EssilorLuxottica falls
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
RSS Feed
EssilorLuxottica zu myNews hinzufügen