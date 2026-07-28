Air Liquide Aktie
Marktkap. 112,79 Mrd. EURKGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 189 auf 202 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper erhöhte am Mittwoch die Schätzung für das Wachstum auf vergleichbarer Basis des Gaseherstellers im zweiten Halbjahr um 0,4 Prozentpunkte. Kursschwächen in diesem Zeitraum seien Gelegenheiten zum Einstieg./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 14:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Outperform
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
202,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
170,66 €
|Abst. Kursziel*:
18,36%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
170,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,43%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
193,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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