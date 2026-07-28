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Symbol AIQUF

Bernstein Research

Air Liquide Outperform

14:11 Uhr
Air Liquide Outperform
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
170,56 EUR -3,04 EUR -1,75%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 189 auf 202 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper erhöhte am Mittwoch die Schätzung für das Wachstum auf vergleichbarer Basis des Gaseherstellers im zweiten Halbjahr um 0,4 Prozentpunkte. Kursschwächen in diesem Zeitraum seien Gelegenheiten zum Einstieg./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 14:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Outperform

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
202,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
170,66 €		 Abst. Kursziel*:
18,36%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
170,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,43%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
193,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

14:11 Air Liquide Outperform Bernstein Research
13:26 Air Liquide Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
28.07.26 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.26 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
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