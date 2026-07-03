DWS Group Aktie
Marktkap. 14,24 Mrd. EURKGV 12,19 Div. Rendite 5,31%
WKN DWS100
ISIN DE000DWS1007
Symbol DWS
DWS Group GmbHCo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Das verwaltete Vermögen der Deutsche-Bank-Fondstochter habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Allerdings hätten höher als erwartete Kosten und deutlich geringere Gebühren dazu geführt, dass die DWS die Konsensprognose für den Vorsteuergewinn gefehlt habe./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DWS Group Outperform
|Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
68,20 €
|Abst. Kursziel*:
-0,29%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
68,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,44%
|
Analyst Name:
Ben Bathurst
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|13:26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|13:26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|13:26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.04.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|15.06.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.