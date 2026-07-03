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DWS Group Aktie

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DWS Group Aktien-Sparplan
68,30 EUR -3,75 EUR -5,20 %
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Marktkap. 14,24 Mrd. EUR

KGV 12,19 Div. Rendite 5,31%
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Symbol DWS

RBC Capital Markets

DWS Group GmbHCo Outperform

13:26 Uhr
DWS Group GmbHCo Outperform
Aktie in diesem Artikel
DWS Group GmbH & Co. KGaA
68,30 EUR -3,75 EUR -5,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Das verwaltete Vermögen der Deutsche-Bank-Fondstochter habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Allerdings hätten höher als erwartete Kosten und deutlich geringere Gebühren dazu geführt, dass die DWS die Konsensprognose für den Vorsteuergewinn gefehlt habe./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:46 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DWS Group Outperform

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
68,20 €		 Abst. Kursziel*:
-0,29%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
68,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,44%
Analyst Name:
Ben Bathurst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

13:26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
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15.06.26 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
22.05.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
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