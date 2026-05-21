DWS Group Aktie

61,00 EUR -0,25 EUR -0,41 %
Marktkap. 12,23 Mrd. EUR

KGV 12,19 Div. Rendite 5,31%
WKN DWS100

ISIN DE000DWS1007

Symbol DWS

RBC Capital Markets

DWS Group GmbHCo Outperform

21:01 Uhr
DWS Group GmbHCo Outperform
DWS Group GmbH & Co. KGaA
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 62 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe nach den Quartalszahlen der Deutsche-Bank-Fondstochter seine Ergebnisschätzungen (EPS) angehoben, schrieb Ben Bathurst in einem am Freitag vorliegenden Rückblick./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 12:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 12:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group Outperform

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
61,00 €		 Abst. Kursziel*:
11,48%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
61,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,48%
Analyst Name:
Ben Bathurst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

21:01 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
30.04.26 DWS Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.04.26 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
29.04.26 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
29.04.26 DWS Group Buy UBS AG
