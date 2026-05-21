Stellantis Aktie
Marktkap. 18,61 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Autobauer habe sich für 2028 bis 2030 ausgesprochen ehrgeizige Ziele gesetzt, schrieb Henning Cosman am Freitag nach dem Kapitalmarkttag in den USA und titelte: "Zu schön, um wahr zu sein?"/rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Equal Weight
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
6,45 €
|Abst. Kursziel*:
55,16%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
6,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,88%
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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