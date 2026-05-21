Stellantis Aktie

6,58 EUR +0,13 EUR +2,06 %
STU
7,65 USD +0,09 USD +1,19 %
BTT
Marktkap. 18,61 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2QL01

ISIN NL00150001Q9

Symbol STLA

RBC Capital Markets

Stellantis Sector Perform

19:01 Uhr
Stellantis Sector Perform
Stellantis
6,58 EUR 0,13 EUR 2,06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Nach dem Kapitalmarkttag des Autokonzerns lobte Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie die mittelfristigen Ziele als ambitioniert. Die Investoren dürften allerdings zunächst Ergebnisse dieser Pläne sehen wollen./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 09:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 09:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
6,52 €		 Abst. Kursziel*:
7,43%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
6,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,32%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

19:01 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
14:06 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
11:56 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:46 Stellantis Buy UBS AG
08:11 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Stellantis

dpa-afx Investorenkonferenz Stellantis-Aktie gesucht: Citroën holt Ente als E-Auto zurück Stellantis-Aktie gesucht: Citroën holt Ente als E-Auto zurück
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt
finanzen.net CAC 40 aktuell: Am Freitagnachmittag Gewinne im CAC 40
finanzen.net Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 liegt mittags im Plus
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Börse Paris in Grün: CAC 40 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag im Plus
finanzen.net Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Stellantis auf 'Buy' - Ziel 10 Euro
MotleyFool Stock Market Today, May 21: Stellantis Shares Flat on Investor Day Strategy Unveiling
FOX Business Stellantis unveils $70B turnaround strategy with 60 new models
Zacks Stellantis Deepens Ties With Dongfeng to Establish New JV in Europe
Benzinga Stellantis Goes All-In On EVs, Platforms And Cost Cuts In Sweeping $70 Billion Overhaul (CORRECTED)
Financial Times Stellantis to launch 60 new models under €60bn plan to revive carmaker
Benzinga Stellantis Plan To Launch China EVs In Europe
Financial Times JLR plans to develop vehicles in US with Stellantis
Benzinga Stellantis Plans Affordable Mini EV Built For Europe&#39;s Streets
