Diageo Aktie
Marktkap. 40,5 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Diageo nach der hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 2320 Pence auf "Overweight" belassen. Die Investorendebatte verlagere sich beim Spirituosenkonzern von strukturell-zyklischen Abwägungen hin zur Strategie und deren Umsetzung, schrieb Laurence Whyatt am Donnerstagabend./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Overweight
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
23,20 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
18,40 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Laurence Whyatt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,79 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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