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Symbol DGEAF

Barclays Capital

Diageo Overweight

12:01 Uhr
Diageo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Diageo nach der hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 2320 Pence auf "Overweight" belassen. Die Investorendebatte verlagere sich beim Spirituosenkonzern von strukturell-zyklischen Abwägungen hin zur Strategie und deren Umsetzung, schrieb Laurence Whyatt am Donnerstagabend./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Overweight

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
23,20 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
18,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Laurence Whyatt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,79 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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