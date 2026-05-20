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WKN A2E4K4

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Symbol DLVHF

Bernstein Research

Delivery Hero Outperform

11:16 Uhr
Delivery Hero Outperform
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Die südkoreanische Tochter Baemin vollziehe eine strategische Neuausrichtung von einem verlustreichen Subventionsgeschäft zu einer disziplinierten Monetarisierung, schrieb Robin Zhu am Freitag. Der südkoreanische Markt für Essenslieferungen stabilisiere sich. Baemin könne beim sogenannten Quick Commerce weiter wachsen, also der besonders schnellen Lieferung von Konsumgütern und Lebensmitteln. Außerdem profitiere Baemin überproportional von staatlichen Gutscheinen. Mit Blick auf die laufende strategische Überprüfung bei Delivery Hero sei Baemin eine interessante Option./niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 04:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
33,27 €		 Abst. Kursziel*:
-15,84%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
33,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,12%
Analyst Name:
Robin Zhu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

11:16 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
21.05.26 Delivery Hero Buy UBS AG
19.05.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
19.05.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
18.05.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
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