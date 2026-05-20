Delivery Hero Aktie
Marktkap. 9,8 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Die südkoreanische Tochter Baemin vollziehe eine strategische Neuausrichtung von einem verlustreichen Subventionsgeschäft zu einer disziplinierten Monetarisierung, schrieb Robin Zhu am Freitag. Der südkoreanische Markt für Essenslieferungen stabilisiere sich. Baemin könne beim sogenannten Quick Commerce weiter wachsen, also der besonders schnellen Lieferung von Konsumgütern und Lebensmitteln. Außerdem profitiere Baemin überproportional von staatlichen Gutscheinen. Mit Blick auf die laufende strategische Überprüfung bei Delivery Hero sei Baemin eine interessante Option./niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 04:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
33,27 €
|Abst. Kursziel*:
-15,84%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
33,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,12%
|
Analyst Name:
Robin Zhu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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