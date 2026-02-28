Deutsche Bank AG

Delivery Hero Hold

11:06 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Der Essenslieferant bewege sich zwischen Reinvestitionen und strategischen Verkäufen, schrieb Silvia Cuneo am Freitag nach ersten Signalen für 2026./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET

