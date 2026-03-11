DAX 23.562 -0,3%ESt50 5.745 -0,9%MSCI World 4.385 -0,9%Top 10 Crypto 9,1850 -1,5%Nas 22.454 -1,2%Bitcoin 60.930 +0,1%Euro 1,1536 -0,2%Öl 99,11 +5,9%Gold 5.157 +0,0%
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen in Rot -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay vor IPO -- Ballard Power, TUI, DroneShield, Ölpreise, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
TUI-Aktie knickt ein: Geopolitische Spannungen und steigende Ölpreise belasten TUI-Aktie knickt ein: Geopolitische Spannungen und steigende Ölpreise belasten
Vita Coco überzeugt mit starker Prognose und sieht sich nach Übernahmezielen um — Aktie vor Ausbruch auf Allzeithoch! Vita Coco überzeugt mit starker Prognose und sieht sich nach Übernahmezielen um — Aktie vor Ausbruch auf Allzeithoch!
Sartorius vz. Aktie

220,60 EUR -1,00 EUR -0,45 %
STU
Marktkap. 13,47 Mrd. EUR

KGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN 716563

ISIN DE0007165631

Symbol SUVPF

Barclays Capital

Sartorius vz Overweight

14:31 Uhr
Sartorius vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
220,60 EUR -1,00 EUR -0,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Overweight" belassen. Charles Pitman-King schaute am Donnerstag voraus auf den Kapitalmarkttag des Pharma- und Laborausrüsters, auf dem der neue Konzernchef Michael Grosse wohl seine Vorstellungen für den Rest des Jahrzehnts aufzeigen dürfte. Kurzfristig seien die Chancen auf steigende Schätzungen begrenzt, da mit einem dosierten Ausblick zu rechnen sei./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius vz. Overweight

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
220,40 €		 Abst. Kursziel*:
27,04%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
220,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,93%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
264,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

14:31 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
06.03.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
04.03.26 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.26 Sartorius vz. Halten DZ BANK
11.02.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

EQS Group EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Lothar Ewald Kappich, Kauf
EQS Group EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Lothar Ewald Kappich, Kauf
finanzen.net XETRA-Handel TecDAX zeigt sich zum Start schwächer
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag kaum bewegt
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gibt am Mittwochnachmittag ab
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX fällt am Nachmittag zurück
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Verluste
EQS Group EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Lothar Ewald Kappich, buy
EQS Group EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Lothar Ewald Kappich, buy
EQS Group EQS-News: Sartorius sharpens climate targets and receives validation from Science Based Targets initiative
EQS Group EQS-News: Sartorius releases Annual Report for 2025
EQS Group EQS-DD: Sartorius AG: Ebsworth GmbH, buy
EQS Group EQS-News: The Supervisory Board of Sartorius AG proposes a dividend of 0.74 euros per preference share
EQS Group EQS-News: Sartorius achieves considerable profitable growth in 2025 and maintains positive outlook
EQS Group EQS-News: Sartorius expands bio-circular product offering for more sustainable bioprocesses
