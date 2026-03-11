Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 13,47 Mrd. EURKGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Overweight" belassen. Charles Pitman-King schaute am Donnerstag voraus auf den Kapitalmarkttag des Pharma- und Laborausrüsters, auf dem der neue Konzernchef Michael Grosse wohl seine Vorstellungen für den Rest des Jahrzehnts aufzeigen dürfte. Kurzfristig seien die Chancen auf steigende Schätzungen begrenzt, da mit einem dosierten Ausblick zu rechnen sei./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Overweight
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
280,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
220,40 €
|Abst. Kursziel*:
27,04%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
220,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,93%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
264,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|14:31
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|11.02.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:31
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|11.02.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:31
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
