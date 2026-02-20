DAX 24.960 -1,2%ESt50 6.109 -0,4%MSCI World 4.522 -0,7%Top 10 Crypto 8,4580 +1,7%Nas 22.623 -1,2%Bitcoin 55.419 -3,0%Euro 1,1808 +0,1%Öl 72,26 +0,8%Gold 5.211 +2,1%
Sartorius vz. Aktie

Marktkap. 14,82 Mrd. EUR

KGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN 716563

ISIN DE0007165631

DZ BANK

Sartorius vz Halten

17:31 Uhr
Sartorius vz Halten
Sartorius AG Vz.
227,00 EUR -10,90 EUR -4,58%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sartorius von 205 auf 216 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Geschäftsjahr 2025 des Labor- und Pharmazulieferers habe die Erwartungen getroffen, während der Ausblick leicht enttäuscht habe, schrieb Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob positiv hervor, dass die Entschuldung vorangetrieben werde, hält aber das kurz- und mittelfristige Kurspotenzial wegen der anspruchsvollen Bewertung der Aktie für begrenzt./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

