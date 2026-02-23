DAX 24.974 -0,1%ESt50 6.106 -0,1%MSCI World 4.513 -0,1%Top 10 Crypto 8,1840 -3,2%Nas 22.627 -1,1%Bitcoin 53.569 -2,1%Euro 1,1789 +0,0%Öl 71,52 +0,0%Gold 5.171 -1,1%
Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

38,48 EUR -3,08 EUR -7,41 %
Marktkap. 12 Mrd. EUR

KGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005785802

Symbol FMCQF

UBS AG

Fresenius Medical Care (FMC) St Sell

10:16 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
38,48 EUR -3,08 EUR -7,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Das vierte Quartal des Dialysekonzerns sei stark gewesen, aber der Ausblick auf 2026 signalisiere etwas Korrekturbedarf für den Konsens, schrieb Graham Doyle am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Die Behandlungszahlen seien immer noch schwach./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
38,81 €		 Abst. Kursziel*:
-2,09%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
38,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,25%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

10:16 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
09:21 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:16 Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight Barclays Capital
09:16 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform Jefferies & Company Inc.
09:01 Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

FMC-Aktie knickt ein: Neues Dialysegerät dürfte Bilanz von Fresenius Medical Care 2026 belasten
FMC sieht 2026 wegen HVHDF-Einführung in den USA als Übergangsjahr
UBS AG veröffentlicht Bewertung: Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Sell
FMC bekräftigt Mittelfristziel
MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - FMC und MTU nach Zahlen sehr schwach
FMC plant 2026 mit stagnierenden US-Behandlungszahlen
Dienstagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start leichter
Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start schwächer
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagvormittag im Bärenmodus
Cardinal Health and FMC Corporation have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
Bear of the Day: FMC Corp. (FMC)
Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
Is FMC Stock a Buy Now or a Falling Knife?​
Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why FMC Technologies (FTI) is a Great Choice
Why FMC Technologies (FTI) is a Top Growth Stock for the Long-Term
FMC Technologies (FTI) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
FMC Technologies (FTI) Tops Q4 Earnings Estimates
