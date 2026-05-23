DAX 25.157 +1,1%ESt50 6.087 +1,1%MSCI World 4.813 +0,3%Top 10 Crypto 9,8320 +5,4%Nas 26.344 +0,2%Bitcoin 66.409 +0,4%Euro 1,1634 +0,3%Öl 98,62 -5,4%Gold 4.561 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 Microsoft 870747 Amazon 906866 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX über 25.000 Punkten -- Asiens Börsen fester - Nikkei mit Rekord -- Uber prüft Übernahme von Delivery Hero -- Trump meldet Fortschritte bei Iran-Abkommen -- SoftBank, Advantest, Ölpreis im Fokus
Top News
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Verschmelzung oder Crash? Wie das SpaceX-Listing die Bewertung der Tesla-Aktie fundamental bedrohen könnte Verschmelzung oder Crash? Wie das SpaceX-Listing die Bewertung der Tesla-Aktie fundamental bedrohen könnte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Delivery Hero Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
36,88 EUR +1,37 EUR +3,86 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,2 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2E4K4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2E4K43

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DLVHF

Barclays Capital

Delivery Hero Overweight

09:46 Uhr
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
36,88 EUR 1,37 EUR 3,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 39,10 Euro auf "Overweight" belassen. Die Lage bei dem Essenslieferdienst sei äußerst dynamisch, schrieb Andrew Ross am Montagmorgen. Am Wochenende war zunächst klar geworden, dass Uber eine Übernahme anstrebt, ein Gebot von 33 Euro je Aktie wurde in Aussicht gestellt. Es folgte ein Pressebericht, wonach auch DoorDash interessiert sei, und Uber daher auch 38 Euro zu zahlen bereit sein könnte. Ross sieht den vertretbaren Wert von Delivery-Hero-Papieren sogar deutlich über 40 Euro. Der Weg dahin könne durch eine Übernahme, aber auch eine Aufspaltung erfolgen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 03:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 06:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
39,10 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
37,65 €		 Abst. Kursziel*:
3,85%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
36,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,02%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,96 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

09:46 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
08:01 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
22.05.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Delivery Hero

finanzen.net Bestätigung Uber klopft wegen Komplettübernahme bei Delivery Hero an - Angebot unter XETRA-Schlusskurs Uber klopft wegen Komplettübernahme bei Delivery Hero an - Angebot unter XETRA-Schlusskurs
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu
dpa-afx WDH/AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero winkt elfter Gewinntag - Uber will Übernahme
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero winkt elter Gewinntag - Uber strebt Übernahme an
EQS Group EQS-Adhoc: Delivery Hero bestätigt Kontaktaufnahme seitens Uber Technologies in Bezug auf ein mögliches Übernahmeangebot
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX -0,4% auf 24.781 Pkt - Delivery Hero sehr fest
Dow Jones Übernahmefantasie bei Delivery Hero: Uber soll vollständige Übernahme prüfen - Aktie hebt ab
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
dpa-afx Delivery Hero-Aktie mit zehntem Gewinntag in Folge - Neubewertung in Gang
Financial Times Uber weighs higher bid for Delivery Hero after €11.5bn offer rebuffed
Benzinga Delivery Hero Confirms Uber Buyout Offer After Stake Increase To 19.5%
EQS Group EQS-Adhoc: Delivery Hero confirms approach by Uber Technologies’ with respect to potential takeover offer
Financial Times Delivery Hero reveals Uber takeover bid at €10bn valuation
Business Times Uber explores Delivery Hero takeover to fight DoorDash globally: sources
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Delivery Hero SE: Dr. Johannes Bruder, Sale of 8,581 shares at a price of EUR 32.12765228 per share within the settlement of Restricted Stock Units ('RSUs') and Performance Share Units ...
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Delivery Hero zu myNews hinzufügen