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Marktkap. 98,93 Mrd. EUR

KGV 7,85 Div. Rendite 6,39%
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WKN 887771

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ISIN FR0000131104

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Symbol BNPQF

Deutsche Bank AG

BNP Paribas Hold

09:36 Uhr
BNP Paribas Hold
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
92,43 EUR 0,57 EUR 0,62%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas von 96 auf 98 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die französischen Großbanken hätten im ersten Quartal 2026 eine uneinheitliche Geschäftsentwicklung verzeichnet, schrieb Sharath Kumar in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenresümee. Die BNP habe dabei mit soliden Ergebnissen hervorgestochen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Hold

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
98,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
92,30 €		 Abst. Kursziel*:
6,18%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
92,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,03%
Analyst Name:
Sharath Kumar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
107,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

09:36 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
19.05.26 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
18.05.26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.05.26 BNP Paribas Halten DZ BANK
05.05.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
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