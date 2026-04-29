BNP Paribas Aktie
Marktkap. 100,68 Mrd. EURKGV 7,85 Div. Rendite 6,39%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der überraschend hohe Nettogewinn der französischen Bank gehe vor allem auf positive Sondereffekte im Geschäft mit Unternehmenskunden zurück, schrieb Flora Bocahut am Donnerstagmorgen. Positiv hob sie die etwas bessere Kosten- und Kapitalentwicklung hervor, wobei letztere schon bekannt worden sei. Die Aussagen zum Jahr 2028 beinhalteten Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Equal Weight
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
86,68 €
|Abst. Kursziel*:
9,60%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
86,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,70%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
105,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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