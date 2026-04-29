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Symbol BNPQF

Barclays Capital

BNP Paribas Equal Weight

10:26 Uhr
BNP Paribas Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der überraschend hohe Nettogewinn der französischen Bank gehe vor allem auf positive Sondereffekte im Geschäft mit Unternehmenskunden zurück, schrieb Flora Bocahut am Donnerstagmorgen. Positiv hob sie die etwas bessere Kosten- und Kapitalentwicklung hervor, wobei letztere schon bekannt worden sei. Die Aussagen zum Jahr 2028 beinhalteten Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Equal Weight

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
86,68 €		 Abst. Kursziel*:
9,60%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
86,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,70%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13.04.26 BNP Paribas Buy UBS AG
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