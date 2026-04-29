Barclays Capital

BNP Paribas Equal Weight

10:26 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der überraschend hohe Nettogewinn der französischen Bank gehe vor allem auf positive Sondereffekte im Geschäft mit Unternehmenskunden zurück, schrieb Flora Bocahut am Donnerstagmorgen. Positiv hob sie die etwas bessere Kosten- und Kapitalentwicklung hervor, wobei letztere schon bekannt worden sei. Die Aussagen zum Jahr 2028 beinhalteten Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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