BNP Paribas Aktie
Marktkap. 98,18 Mrd. EURKGV 7,85 Div. Rendite 6,39%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BNP Paribas von 95 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Flora Bocahut hob am Montag vor allem die harte Kernkapitalquote im ersten Quartal von 12,8 Prozent als besonders positiv hervor. Diese stütze höhere Ausschüttungen. Die Bewertung sei günstig. Es gebe aber weiterhin Rechtsrisiken./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Equal Weight
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
89,00 €
|Abst. Kursziel*:
12,36%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
88,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,96%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
106,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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