Barclays Capital

BNP Paribas Equal Weight

13:06 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BNP Paribas von 95 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Flora Bocahut hob am Montag vor allem die harte Kernkapitalquote im ersten Quartal von 12,8 Prozent als besonders positiv hervor. Diese stütze höhere Ausschüttungen. Die Bewertung sei günstig. Es gebe aber weiterhin Rechtsrisiken./rob/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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