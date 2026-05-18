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Marktkap. 98,18 Mrd. EUR

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ISIN FR0000131104

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Symbol BNPQF

Barclays Capital

BNP Paribas Equal Weight

13:06 Uhr
BNP Paribas Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
88,53 EUR 0,45 EUR 0,51%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BNP Paribas von 95 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Flora Bocahut hob am Montag vor allem die harte Kernkapitalquote im ersten Quartal von 12,8 Prozent als besonders positiv hervor. Diese stütze höhere Ausschüttungen. Die Bewertung sei günstig. Es gebe aber weiterhin Rechtsrisiken./rob/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Equal Weight

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
89,00 €		 Abst. Kursziel*:
12,36%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
88,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,96%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
106,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

13:06 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
18.05.26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.05.26 BNP Paribas Halten DZ BANK
05.05.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
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