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DZ BANK

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14:36 Uhr
Bayer Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Bayer
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 44 auf 51 Euro angehoben und die Papiere von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Peter Spengler begründete seine Empfehlung am Dienstag mit dem starken Jahresstart des Pharma- und Agrarchemiekonzerns und verbesserten Perspektiven. Die Rechtsrisiken seien gesunken./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Kaufen

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
38,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
38,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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