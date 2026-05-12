Bayer Aktie
Marktkap. 37,05 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 44 auf 51 Euro angehoben und die Papiere von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Peter Spengler begründete seine Empfehlung am Dienstag mit dem starken Jahresstart des Pharma- und Agrarchemiekonzerns und verbesserten Perspektiven. Die Rechtsrisiken seien gesunken./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
Zusammenfassung: Bayer Kaufen
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
38,70 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
38,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Peter Spengler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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