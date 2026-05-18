DAX 24.401 +0,4%ESt50 5.851 +0,0%MSCI World 4.718 -0,5%Top 10 Crypto 9,8610 -0,5%Nas 25.820 -1,0%Bitcoin 65.841 -0,2%Euro 1,1600 -0,5%Öl 111,0 +1,2%Gold 4.502 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Micron Technology 869020 Allianz 840400 RENK RENK73 Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnungsschimmer im Nahost-Konflikt: DAX schließt etwas höher -- OHB: Neue Verteidigungsallianz -- ServiceNow, POET, Kongsberg, Rheinmetall, NVIDIA, DroneShield im Fokus
Top News
Tech-Hardware-Aktien in Greater China - Das sind Morgan Stanleys Top-Picks Tech-Hardware-Aktien in Greater China - Das sind Morgan Stanleys Top-Picks
OHB-Aktie zweistellig höher: Neue Verteidigungsallianz in Europa - OHB und Helsing bündeln Kräfte OHB-Aktie zweistellig höher: Neue Verteidigungsallianz in Europa - OHB und Helsing bündeln Kräfte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Walmart Aktie

Kaufen
Verkaufen
Walmart Aktien-Sparplan
116,32 EUR +1,94 EUR +1,70 %
STU
135,14 USD +1,76 USD +1,32 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 900,62 Mrd. EUR

KGV 43,66 Div. Rendite 0,79%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 860853

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US9311421039

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WMT

DZ BANK

Walmart Kaufen

18:11 Uhr
Walmart Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Walmart
116,32 EUR 1,94 EUR 1,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Walmart von 150 auf 155 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Wachstum des Onlinehandels und margenstarke Zusatzgeschäfte sicherten die Marktposition des US-Einzelhändlers ab, schrieb Katharina Schmenger am Dienstag. Sie erwartet am 21. Mai gute Quartalszahlen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026/27 erscheine konservativ und könnte im weiteren Jahresverlauf angehoben werden./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Walmart Kaufen

Unternehmen:
Walmart		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 135,03		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 135,14		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Katharina Schmenger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 139,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Walmart

14.05.26 Walmart Buy UBS AG
11.05.26 Walmart Overweight Barclays Capital
04.05.26 Walmart Buy UBS AG
23.02.26 Walmart Overweight Barclays Capital
20.02.26 Walmart Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Walmart

finanzen.net Walmart Aktie News: Walmart am Dienstagnachmittag tiefer
finanzen.net Walmart Aktie News: Walmart reagiert am Montagabend positiv
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zum Start zurück
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Dow Jones aktuell: Dow Jones nachmittags mit Kursplus
finanzen.net Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag leichter
finanzen.net Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge
Zacks Walmart Looks Strong Ahead of Q1 Earnings: Should Investors Stay Put?
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Nvidia, Walmart, Home Depot, Target, TJX, DHL, Keysight Technologies and Teradyne
Benzinga Semi And Options Mania Collide With Bond Rout Ahead Of Earnings From Nvidia, Home Depot, Walmart
Benzinga If You Invested $100 In Walmart Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
Zacks Exploring Analyst Estimates for Walmart (WMT) Q1 Earnings, Beyond Revenue and EPS
Zacks Walmart, Amazon and Home Depot are part of Zacks Earnings Preview
Benzinga Walmart Stock Hits Key Resistance As Valuation Concerns Creep Up Ahead Of Earnings
MarketWatch Walmart and Target are about to show just how much shopping habits have changed due to the Iran war
RSS Feed
Walmart zu myNews hinzufügen