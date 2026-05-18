Walmart Aktie
Marktkap. 900,62 Mrd. EURKGV 43,66 Div. Rendite 0,79%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
Walmart Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Walmart von 150 auf 155 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Wachstum des Onlinehandels und margenstarke Zusatzgeschäfte sicherten die Marktposition des US-Einzelhändlers ab, schrieb Katharina Schmenger am Dienstag. Sie erwartet am 21. Mai gute Quartalszahlen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026/27 erscheine konservativ und könnte im weiteren Jahresverlauf angehoben werden./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Walmart Kaufen
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 135,03
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 135,14
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Katharina Schmenger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 139,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Walmart
|14.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|11.05.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|23.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|11.05.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|23.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|11.05.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|23.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|08.05.19
|Walmart Underperform
|Wolfe Research
|08.11.18
|Walmart Sell
|Morningstar
|17.11.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|11.10.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.