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Marktkap. 24,05 Mrd. EUR

KGV 11,59
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WKN A1401Z

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Symbol RYAOF

Barclays Capital

Ryanair Overweight

11:51 Uhr
Ryanair Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
22,80 EUR 0,28 EUR 1,24%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Kostenvorteile gegenüber der Konkurrenz würden größer, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstag. Für eine kurzfristige Umsatzstimulierung seien aber Last-Minute-Buchungen und Preisanreize notwendig. Die Treibstoffversorgung erscheine derweil beherrschbar. Aktienrückkäufe würden 2027 wahrscheinlicher./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 14:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 14:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Overweight

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
22,83 €		 Abst. Kursziel*:
27,03%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
22,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,19%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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