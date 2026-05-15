ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 39,76 Mrd. EURKGV 10,68 Div. Rendite 1,31%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ArcelorMittal nach einer Platzierung von Aktien aus der Vallourec-Beteiligung mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Es sehe so als, als habe das Management des Stahlkonzerns entschieden, hier teilweise Kasse zu machen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
53,22 €
|Abst. Kursziel*:
7,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
53,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,47%
|
Analyst Name:
Bastian Synagowitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ArcelorMittal
|13:06
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|13:06
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|13:06
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|18.01.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|04.05.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.