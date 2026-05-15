ArcelorMittal Aktie

53,04 EUR +0,14 EUR +0,26 %
48,38 CHF +0,67 CHF +1,40 %
Marktkap. 39,76 Mrd. EUR

KGV 10,68 Div. Rendite 1,31%
WKN A2DRTZ

ISIN LU1598757687

Symbol AMSYF

Deutsche Bank AG

ArcelorMittal Buy

13:06 Uhr
ArcelorMittal Buy
ArcelorMittal
53,04 EUR 0,14 EUR 0,26%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ArcelorMittal nach einer Platzierung von Aktien aus der Vallourec-Beteiligung mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Es sehe so als, als habe das Management des Stahlkonzerns entschieden, hier teilweise Kasse zu machen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
53,22 €		 Abst. Kursziel*:
7,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
53,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,47%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

13:06 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
04.05.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
01.05.26 ArcelorMittal Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

