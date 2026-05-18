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Symbol ABLZF

Barclays Capital

ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight

13:06 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat ABB vor einem Treffen mit dem Vorstandschef des Elektrotechnikkonzerns im Rahmen einer Konferenz der britischen Bank auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 71 Franken belassen. Die Konferenz komme inmitten konjunktureller Unsicherheit und hoher Nachfrage nach Rechenzentren und Stromnetzen gerade zur richtigen Zeit, schrieb George Featherstone am Montag./rob/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 13:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
71,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
81,04 CHF		 Abst. Kursziel*:
-12,39%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,63 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

13:06 ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight Barclays Capital
08.05.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
08.05.26 ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight Barclays Capital
07.05.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Jefferies & Company Inc.
06.05.26 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
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