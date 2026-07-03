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Vossloh Aktie

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Vossloh Aktien-Sparplan
68,40 EUR -1,55 EUR -2,22 %
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Marktkap. 1,35 Mrd. EUR

KGV 23,54 Div. Rendite 1,51%
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WKN 766710

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ISIN DE0007667107

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Symbol VOSSF

Deutsche Bank AG

Vossloh Buy

15:41 Uhr
Vossloh Buy
Aktie in diesem Artikel
Vossloh AG
68,40 EUR -1,55 EUR -2,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vossloh vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Er prognostiziere einen Umsatzanstieg von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Bahntechnikkonzern sei auf einem guten Weg, seine mittelfristigen Ziele zu erreichen./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Zusammenfassung: Vossloh Buy

Unternehmen:
Vossloh AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
87,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
68,65 €		 Abst. Kursziel*:
26,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
68,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,19%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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