Vossloh Aktie
Marktkap. 1,35 Mrd. EURKGV 23,54 Div. Rendite 1,51%
WKN 766710
ISIN DE0007667107
Symbol VOSSF
Vossloh Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vossloh vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Er prognostiziere einen Umsatzanstieg von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Bahntechnikkonzern sei auf einem guten Weg, seine mittelfristigen Ziele zu erreichen./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft
Zusammenfassung: Vossloh Buy
|Unternehmen:
Vossloh AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
87,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
68,65 €
|Abst. Kursziel*:
26,73%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
68,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,19%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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