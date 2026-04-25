Vossloh Aktie

Marktkap. 1,41 Mrd. EUR

KGV 23,54 Div. Rendite 1,51%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Vossloh mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Hold" belassen. Wie erwartet hätten die jüngsten Quartalszahlen des Bahntechnikkonzerns einen saisonal schwachen Jahresstart belegt, doch die Auftragslage bleibe günstig, schrieb Christian Cohrs am Montag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vossloh Hold

Unternehmen:
Vossloh AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
73,15 €		 Abst. Kursziel*:
1,16%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
73,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,02%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vossloh AG

11:16 Vossloh Hold Warburg Research
24.04.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
24.04.26 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
24.03.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
24.03.26 Vossloh Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Vossloh AG

Aktien-Global Vossloh: Sateba-Zukauf sorgt für Minus auf Nettobasis
finanzen.net Vossloh: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
finanzen.net Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Freitagnachmittag südwärts
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: SDAX sackt am Mittag ab
finanzen.net Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag mit roten Vorzeichen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies nimmt Vossloh mit 'Hold' wieder auf - Ziel 76 Euro
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX liegt zum Start des Freitagshandels im Plus
dpa-afx ROUNDUP 2: Sateba-Kauf sorgt bei Vossloh für Verlust und volle Auftragsbücher
EQS Group EQS-News: Record-high order backlog underscores sustained strong market demand – Vossloh confirms outlook for 2026
EQS Group EQS-News: Vossloh to supply railway project in Tanzania
EQS Group EQS-News: Smart turnouts for Belgian high-speed line
EQS Group EQS-News: Vossloh reports significant sales revenues and EBIT growth again in financial year 2025
EQS Group EQS-News: Vossloh to deliver high-speed grinding train to China
EQS Group EQS-News: Vossloh to supply large turnout components to Deutsche Bahn - Framework agreement with potential value of over 100 million euros
EQS Group EQS-News: Vossloh supplies railway sleepers for Norway
EQS Group EQS-News: New life for freight railway line in Australia - Vossloh supplies concrete sleepers for the Maroona to Portland connection
