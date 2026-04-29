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Barclays Capital

WACKER CHEMIE Equal Weight

15:41 Uhr
WACKER CHEMIE Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
92,80 EUR 2,20 EUR 2,43%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Anil Shenoy zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein Fazit vom ersten Quartal, in dessen Folge er seine Schätzungen weitgehend unverändert beließ. Die zum Jahresauftakt übertroffenen Erwartungen würden vom vorsichtigen Ausblick auf das zweite Jahresviertel aufgehoben./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Equal Weight

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
87,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
91,65 €		 Abst. Kursziel*:
-5,07%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
92,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,25%
Analyst Name:
Anil Shenoy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

15:41 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
13:46 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
08:46 WACKER CHEMIE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.26 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
29.04.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
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