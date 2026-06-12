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Symbol CFRHF

Deutsche Bank AG

Richemont Buy

14:36 Uhr
Richemont Buy
Aktie in diesem Artikel
Richemont
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Franken belassen. Adam Cochrane überarbeitete in einer am Montag vorliegenden Studie seine Erwartungen an den Luxusgüterkonzern vor dessen Umsatzbericht zum ersten Quartal, der am 15. Juli erwartet werde. Auf Konzernebene gebe es keine größeren Anpassungen an den Gewinnschätzungen. Trotz des schon guten Laufs der Aktien im vergangenen Monat hält der Experte an seiner Kaufempfehlung fest./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 11:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Buy

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
195,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
182,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
6,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
182,30 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
6,97%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
183,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

14:36 Richemont Buy Deutsche Bank AG
11.06.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.06.26 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
26.05.26 Richemont Buy UBS AG
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