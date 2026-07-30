BBVA Aktie
Marktkap. 125,95 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA nach Zahlen zum zweiten Quartal von 22,00 auf 23,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Diese zeugten von stetigen Fortschritten bei der spanischen Großbank, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe keine offensichtlichen unternehmensspezifischen Probleme./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Neutral
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
23,40 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
24,19 €
|Abst. Kursziel*:
-3,27%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
24,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,27%
|
Analyst Name:
Ignacio Cerezo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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