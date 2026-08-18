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Symbol BBVXF

AI Analyse

UBS AG

BBVA Neutral

12:31 Uhr
BBVA Neutral
Aktie in diesem Artikel
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
24,53 EUR 0,06 EUR 0,25%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 23,40 Euro auf "Neutral" belassen. Relativ gute Kursentwicklungen iberischer Banken spiegelten die solide Berichtssaison, gute Konjunkturanzeichen und aktuelle Inflationserwartungen wider, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwoch. Die Institute seien aber nicht immun gegen den jüngsten Anstieg der Anleiherenditen, doch dies sei eher bei Santander und BBVA wegen ihrer globalen Präsenz ein Thema./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BBVA Neutral

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
23,40 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
24,51 €		 Abst. Kursziel*:
-4,53%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
24,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,61%
Analyst Name:
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

12:31 BBVA Neutral UBS AG
18.08.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 BBVA Hold Deutsche Bank AG
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