BBVA Aktie
Marktkap. 135,84 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BBVA nach dem Quartalsbericht von 21,30 auf 23,65 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die starke Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal ? getragen von robusten Erträgen im Kerngeschäft und gut im Griff gehaltenen Betriebskosten ? unterstreiche die strategische Widerstandsfähigkeit des diversifizierten Geschäftsmodells angesichts gesamtwirtschaftlichen Gegenwinds, schrieb Alfredo Alonso in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse. Nach dem kräftigen Kursanstieg geht er nun aber von einer Verschnaufpause aus./ck/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Hold
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
23,65 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
24,43 €
|Abst. Kursziel*:
-3,19%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,19%
|
Analyst Name:
Alfredo Alonso
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|10:16
|BBVA Hold
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|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
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|30.07.26
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|10:16
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|BBVA Equal Weight
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