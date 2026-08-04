Deutsche Bank AG

BBVA Hold

10:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BBVA nach dem Quartalsbericht von 21,30 auf 23,65 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die starke Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal ? getragen von robusten Erträgen im Kerngeschäft und gut im Griff gehaltenen Betriebskosten ? unterstreiche die strategische Widerstandsfähigkeit des diversifizierten Geschäftsmodells angesichts gesamtwirtschaftlichen Gegenwinds, schrieb Alfredo Alonso in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse. Nach dem kräftigen Kursanstieg geht er nun aber von einer Verschnaufpause aus./ck/rob

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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