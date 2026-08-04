DAX 26.248 +0,2%ESt50 6.488 +0,0%MSCI World 4.986 +0,2%Top 10 Crypto 8,2930 +0,2%Nas 26.585 +2,6%Bitcoin 55.583 +0,0%Euro 1,1542 +0,1%Öl 80,20 +1,1%Gold 4.165 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX erneut mit Rekord -- Asiens Börsen fester -- AMD mit Rekordumsatz -- SpaceX grenzt Verluste ein -- Novo Nordisk mit starkem Quartal -- Commerzbank, Siemens Energy, Infineon im Fokus
Top News
JP Morgan Chase & Co. gibt Beiersdorf-Aktie Neutral JP Morgan Chase & Co. gibt Beiersdorf-Aktie Neutral
Siemens Energy-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt Siemens Energy-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BBVA Aktie

Kaufen
Verkaufen
BBVA Aktien-Sparplan
24,43 EUR +0,03 EUR +0,12 %
STU
22,80 CHF -0,20 CHF -0,88 %
BRX
finanzen.net zero
BBVA jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 135,84 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 875773

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0113211835

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BBVXF

Deutsche Bank AG

BBVA Hold

10:16 Uhr
BBVA Hold
Aktie in diesem Artikel
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
24,43 EUR 0,03 EUR 0,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BBVA nach dem Quartalsbericht von 21,30 auf 23,65 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die starke Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal ? getragen von robusten Erträgen im Kerngeschäft und gut im Griff gehaltenen Betriebskosten ? unterstreiche die strategische Widerstandsfähigkeit des diversifizierten Geschäftsmodells angesichts gesamtwirtschaftlichen Gegenwinds, schrieb Alfredo Alonso in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse. Nach dem kräftigen Kursanstieg geht er nun aber von einer Verschnaufpause aus./ck/rob

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BBVA Hold

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
23,65 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
24,43 €		 Abst. Kursziel*:
-3,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,19%
Analyst Name:
Alfredo Alonso 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

10:16 BBVA Hold Deutsche Bank AG
04.08.26 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 BBVA Neutral UBS AG
30.07.26 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

finanzen.net Profitables BBVA-Investment? EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor einem Jahr abgeworfen EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net BBVA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net Analysten sehen bei BBVA-Aktie Potenzial
dpa-afx ROUNDUP: Höhere Zinsen treiben Gewinn der BBVA nach oben - Aktie auf Rekordhoch
Dow Jones BBVA-Aktie im Plus: Bank macht Leiter des spanischen Privatkundengeschäfts zum neuen Finanzchef
dpa-afx Höhere Zinsen treiben Gewinn der BBVA nach oben - Aktienrückkauf
finanzen.net Ausblick: BBVA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 5 Jahren verdient
EN, Banco Bilbao Garanti BBVA Continues to Deliver Consistent Performance Thanks to Its Strong Capital Structure and Customer-Centric Strategy
EN, Banco Bilbao BBVA CIB closes the first half of 2026 with record revenues of €4.251 billion
EN, Banco Bilbao BBVA Posts Over €6 Billion in Profit for the First Half of 2026 (Up 11 Percent) and Announces a New €2 Billion Extraordinary Share Buyback Program
EN, Banco Bilbao BBVA Renews Its Leadership Team to Drive Transformation in This New Era
EN, Banco Bilbao BBVA and FC Internazionale Milano join forces to create new experiences for customers and fans
EN, Banco Bilbao Global Finance recognizes BBVA as the World’s Best Bank in Emerging Markets in 2026
EN, Banco Bilbao BBVA Places €1.25 Billion in a Green Senior Non-preferred Issuance Backed by Strong Demand
Benzinga Here&#39;s How Much $1000 Invested In BBVA 5 Years Ago Would Be Worth Today
RSS Feed
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) zu myNews hinzufügen