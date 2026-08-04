SpaceX Aktie
Marktkap. 1,32 Bio. EUR
WKN A42D4F
ISIN US84615Q1031
Symbol SPCX
SpaceX Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für SpaceX nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Der Weltraum- und KI-Konzern mache an allen Fronten solide Fortschritte, schrieb John C. Hodulik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleich zu Beginn der Börsenstory setze das Unternehmen mit starken Ergebnissen eine Duftmarke./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 05:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thrive Studios ID / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SpaceX Buy
|Unternehmen:
SpaceX
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 210,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 115,57
|Abst. Kursziel*:
81,71%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 111,84
|Abst. Kursziel aktuell:
87,78%
|
Analyst Name:
John C. Hodulik
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 225,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SpaceX
|18:46
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16:26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|15:51
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|08:06
|SpaceX Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|18:46
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16:26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|15:51
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|08:06
|SpaceX Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|18:46
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16:26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|15:51
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|08:06
|SpaceX Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG