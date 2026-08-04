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UBS AG

SpaceX Buy

18:46 Uhr
SpaceX Buy
Aktie in diesem Artikel
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für SpaceX nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Der Weltraum- und KI-Konzern mache an allen Fronten solide Fortschritte, schrieb John C. Hodulik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleich zu Beginn der Börsenstory setze das Unternehmen mit starken Ergebnissen eine Duftmarke./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 05:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thrive Studios ID / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SpaceX Buy

Unternehmen:
SpaceX		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 210,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 115,57		 Abst. Kursziel*:
81,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 111,84		 Abst. Kursziel aktuell:
87,78%
Analyst Name:
John C. Hodulik 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 225,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

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