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WKN 863186

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ISIN US0079031078

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Symbol AMD

UBS AG

AMD (Advanced Micro Devices) Buy

18:41 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
Aktie in diesem Artikel
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für AMD auf "Buy" mit einem Kursziel von 730 US-Dollar belassen. Der Prozessorhersteller stärke seine Wettbewerbsposition in Märkten, die von einem raschen Wandel geprägt seien, schrieb Timothy Arcuri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Taktisch betrachtet seien gute Nachrichten von Anlegern aber schon vorweg genommen worden - auch vor dem Hintergrund bereits optimistischer Aussagen des Prozessorherstellers zur langfristigen Marktentwicklung./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Buy

Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 730,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 490,56		 Abst. Kursziel*:
48,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 487,28		 Abst. Kursziel aktuell:
49,81%
Analyst Name:
Timothy Arcuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 565,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

18:41 AMD (Advanced Micro Devices) Buy UBS AG
18:41 AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen DZ BANK
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27.07.26 AMD (Advanced Micro Devices) Buy UBS AG
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