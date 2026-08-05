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Fresenius Aktie

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47,46 EUR +0,85 EUR +1,82 %
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Marktkap. 24,99 Mrd. EUR

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Barclays Capital

Fresenius SECo Overweight

10:41 Uhr
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
47,46 EUR 0,85 EUR 1,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 56,50 auf 57,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der starke Lauf setze sich fort, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Ein Verkauf des FMC-Anteils könnte den Aktien Schwung geben./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fresenius Overweight

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
57,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
47,40 €		 Abst. Kursziel*:
21,31%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
47,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,15%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,12 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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