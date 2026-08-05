Fresenius Aktie
Marktkap. 24,99 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 56,50 auf 57,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der starke Lauf setze sich fort, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Ein Verkauf des FMC-Anteils könnte den Aktien Schwung geben./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fresenius Overweight
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
57,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
47,40 €
|Abst. Kursziel*:
21,31%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
47,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,15%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,12 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Fresenius Overweight
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|05.08.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
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|Fresenius Overweight
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|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
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|Fresenius Neutral
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|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.