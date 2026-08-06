Fresenius Aktie
Marktkap. 26,28 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius nach Zahlen zum zweiten Quartal von 55 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beide operativen Segmente des Gesundheitskonzerns kämen gut voran, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bad Homburger hätten das Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr stärker erhöht, als er erwartet habe./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Buy
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
47,31 €
|Abst. Kursziel*:
18,37%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
46,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,17%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|08:01
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Buy
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|06.08.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Fresenius Overweight
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|05.08.26
|Fresenius Overweight
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|Fresenius Neutral
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|Bernstein Research
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|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.