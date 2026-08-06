DAX 26.398 +1,0%ESt50 6.553 +0,8%MSCI World 4.987 +0,3%Top 10 Crypto 8,3875 +0,7%Nas 26.348 -0,1%Bitcoin 56.353 +1,1%Euro 1,1568 +0,4%Öl 82,11 -0,5%Gold 4.351 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens 723610 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekord -- Wall Street höher erwartet -- Daimler Truck mit Gewinneinbruch -- Allianz, SK hynix, AMD, SpaceX, Porsche SE, Munich Re, LANXESS, Alphabet, Rheinmetall im Fokus
Top News
Bloom Energy: Neue MiTAC-Partnerschaft beschleunigt den Rechenzentrumsausbau! Bloom Energy: Neue MiTAC-Partnerschaft beschleunigt den Rechenzentrumsausbau!
Standard Chartered hält an 100.000-Dollar-Bitcoin-Ziel fest Standard Chartered hält an 100.000-Dollar-Bitcoin-Ziel fest
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fresenius Aktie

Kaufen
Verkaufen
Fresenius Aktien-Sparplan
46,99 EUR +0,14 EUR +0,30 %
STU
finanzen.net zero
Fresenius jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 26,28 Mrd. EUR

KGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578560

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005785604

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FSNUF

Deutsche Bank AG

Fresenius SECo Buy

06.08.26
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
46,99 EUR 0,14 EUR 0,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius nach Zahlen zum zweiten Quartal von 55 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beide operativen Segmente des Gesundheitskonzerns kämen gut voran, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bad Homburger hätten das Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr stärker erhöht, als er erwartet habe./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
47,31 €		 Abst. Kursziel*:
18,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
46,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,17%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

08:01 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
06.08.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

finanzen.net Bewertung im Blick Fresenius SE-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein Fresenius SE-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Freitagmittag nordwärts
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag im Aufwind
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagnachmittag fester
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt nachmittags zurück
EQS Group EQS-CMS: Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-News: Fresenius stellt auf Namensaktien um – automatische Umwandlung für Aktionärinnen und Aktionäre
finanzen.net Overweight-Analyse: Barclays Capital bewertet Fresenius SE-Aktie
EQS Group EQS-News: Fresenius transitions to registered shares – automatic conversion for shareholders
EQS Group EQS-News: #FutureFresenius: Excellent Q2 performance demonstrates structural step-up – Guidance raised
EQS Group EQS-Adhoc: Fresenius SE & Co. KGaA: Fresenius raises its earnings guidance for fiscal year 2026 due to strong operational business performance
Benzinga Fresenius Medical Care Q2 2026 Earnings Call Transcript
EQS Group EQS-News: Fresenius establishes venture fund of more than €200 million to drive healthcare innovation
Zacks Reasons to Retain Fresenius Medical Stock in Your Portfolio for Now
Zacks Should Value Investors Buy Fresenius SE & Co. (FSNUY) Stock?
EQS Group EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) zu myNews hinzufügen