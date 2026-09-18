Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 38,46 Mrd. EURKGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
AI Analyse
Volkswagen (VW) vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen (VW) nach einer deutlichen Gewinnwarnung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Konsensschätzungen enthielten bereits etliche der aktuellen Ankündigungen des Autobauers, die Einfluss auf das operative Ergebnis (Ebit) und den freien Barmittelzufluss hätten, schrieb Tom Narayan am Freitag in einer ersten Reaktion. Die Sportwagentochter Porsche dürfte ihre Anleger auf dem Kapitalmarkttag am 7. Oktober selbst bezüglich der langfristigen Margenziele auf den neuesten Stand bringen./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 15:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 15:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Outperform
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
75,16 €
|Abst. Kursziel*:
59,66%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
76,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
57,89%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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