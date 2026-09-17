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Oracle Aktie

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Marktkap. 376,87 Mrd. EUR

KGV 38,74 Div. Rendite 0,89%
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AI Analyse

DZ BANK

Oracle Kaufen

19:16 Uhr
Oracle Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Oracle Corp.
126,96 EUR -3,84 EUR -2,94%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Oracle von 280 auf 225 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Operativ läuft (nahezu) alles wie geschmiert, aber das MUSS es auch", schrieb Axel Herlinghaus am Freitag mit Blick auf die Bewertung des Softwarekonzerns. Dank neu in Betrieb genommener Rechenzentren-Kapazitäten habe Oracle zuletzt starke Quartalszahlen vorgelegt. Die jüngsten Überlegungen in der KI-Branche zu einer Verlangsamung der Weiterentwicklung wegen Sicherheitsbedenken sowie die hohen Unternehmensschulden hätten aber keine anschließende Kursrally zugelassen./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Kaufen

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 145,55		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 146,13		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 240,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

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