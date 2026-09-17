Oracle Aktie
Marktkap. 376,87 Mrd. EURKGV 38,74 Div. Rendite 0,89%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
AI Analyse
Oracle Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Oracle von 280 auf 225 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Operativ läuft (nahezu) alles wie geschmiert, aber das MUSS es auch", schrieb Axel Herlinghaus am Freitag mit Blick auf die Bewertung des Softwarekonzerns. Dank neu in Betrieb genommener Rechenzentren-Kapazitäten habe Oracle zuletzt starke Quartalszahlen vorgelegt. Die jüngsten Überlegungen in der KI-Branche zu einer Verlangsamung der Weiterentwicklung wegen Sicherheitsbedenken sowie die hohen Unternehmensschulden hätten aber keine anschließende Kursrally zugelassen./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Kaufen
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 145,55
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 146,13
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 240,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|19:16
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:16
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:16
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.12.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.19
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets