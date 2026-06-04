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Oracle Aktie

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Oracle Sector Perform

08:01 Uhr
Oracle Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Oracle Corp.
197,92 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Oracle vor Zahlen von 160 auf 190 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Der Softwarekonzern richte seinen Fokus auf den Finanzierungsbedarf beim Ausbau der KI-Infrastruktur, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das vierte Geschäftsquartal bleibt er bei seiner vorsichtigen Haltung. Das höhere Kursziel begründete er mit einer gestiegenen Branchenbewertung./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 15:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 15:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Sector Perform

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 190,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 236,34		 Abst. Kursziel*:
-19,61%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 234,35		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,92%
Analyst Name:
Rishi Jaluria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 239,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

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