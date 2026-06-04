Oracle Aktie
Marktkap. 570,43 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Oracle vor Zahlen von 160 auf 190 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Der Softwarekonzern richte seinen Fokus auf den Finanzierungsbedarf beim Ausbau der KI-Infrastruktur, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das vierte Geschäftsquartal bleibt er bei seiner vorsichtigen Haltung. Das höhere Kursziel begründete er mit einer gestiegenen Branchenbewertung./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 15:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 15:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Sector Perform
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 190,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 236,34
|Abst. Kursziel*:
-19,61%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 234,35
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,92%
|
Analyst Name:
Rishi Jaluria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 239,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|08:01
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|01.04.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|01.04.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|01.04.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.03.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|13.12.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.19
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.