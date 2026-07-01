ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 155,42 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB nach Zahlen zum zweiten Quartal von 81 auf 83 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Industriegüterhersteller habe bei Umsatz und Profitabilität stark abgeschnitten, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hohe Kosten hätten jedoch enttäuscht und unter dem Strich zu verfehlten Erwartungen geführt./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 17:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
83,00 CHF
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
80,08 CHF
|Abst. Kursziel*:
3,65%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
80,50 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
3,11%
|
Analyst Name:
Sebastian Kuenne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,33 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|10:21
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|10:21
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets