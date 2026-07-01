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ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

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87,18 EUR +1,54 EUR +1,80 %
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Marktkap. 155,42 Mrd. EUR

KGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
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WKN 919730

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RBC Capital Markets

ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

10:21 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
87,18 EUR 1,54 EUR 1,80%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB nach Zahlen zum zweiten Quartal von 81 auf 83 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Industriegüterhersteller habe bei Umsatz und Profitabilität stark abgeschnitten, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hohe Kosten hätten jedoch enttäuscht und unter dem Strich zu verfehlten Erwartungen geführt./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 17:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
83,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
80,08 CHF		 Abst. Kursziel*:
3,65%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
80,50 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
3,11%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,33 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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