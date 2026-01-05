ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 116,21 Mrd. EURKGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 43 auf 46 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Industriesektor überarbeitet, da er von einem geringeren Wachstum im Zusammenhang mit Datenzentren ausgehe, schrieb Analyst George Featherstone am Dienstag. Mit Blick auf ABB erwartet er ein solides viertes Quartal und rechnet für 2026 mit einem organischen Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Da ABB generell die eigenen Vorhersagen auch erfülle, spreche die Aktie sicher zahlreiche Investoren an. Der Konsens reflektiere die weiteren Wachstumschancen aber schon ausreichend./awp/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
46,00 CHF
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
60,46 CHF
|Abst. Kursziel*:
-23,92%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
60,58 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-24,07%
|
Analyst Name:
George Featherstone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|15:16
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:16
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:16
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|18.12.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG