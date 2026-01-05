DAX 24.928 +0,2%ESt50 5.931 +0,1%MSCI World 4.499 +0,5%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.492 +0,4%Bitcoin 79.981 -0,2%Euro 1,1715 -0,1%Öl 62,13 +0,6%Gold 4.488 +1,0%
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

65,28 EUR -0,60 EUR -0,91 %
STU
60,58 CHF -0,66 CHF -1,08 %
SWX
Marktkap. 116,21 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730

ISIN CH0012221716

Symbol ABLZF

Barclays Capital

ABB (Asea Brown Boveri) Underweight

15:16 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri)
65,28 EUR -0,60 EUR -0,91%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 43 auf 46 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Industriesektor überarbeitet, da er von einem geringeren Wachstum im Zusammenhang mit Datenzentren ausgehe, schrieb Analyst George Featherstone am Dienstag. Mit Blick auf ABB erwartet er ein solides viertes Quartal und rechnet für 2026 mit einem organischen Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Da ABB generell die eigenen Vorhersagen auch erfülle, spreche die Aktie sicher zahlreiche Investoren an. Der Konsens reflektiere die weiteren Wachstumschancen aber schon ausreichend./awp/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Underweight

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
46,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
60,46 CHF		 Abst. Kursziel*:
-23,92%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
60,58 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-24,07%
Analyst Name:
George Featherstone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

15:16 ABB (Asea Brown Boveri) Underweight Barclays Capital
18.12.25 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Jefferies & Company Inc.
17.12.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

